RES ÉS EL QUE SEMBLAVA.

En el món de la literatura, el teatre i el cinema, hi ha diverses versions d’una obra titulada “res és el que sembla”. Una obra, a vegades en forma d’intriga, altres de comèdia o vodevil, altres de drama. En totes elles, es juga a confrontar situacions i personatges, de manera que “res és el que sembla”. La trama i la qualitat, depenen de cada autor, en versions d’una gran varietat i diversitat, al llarg dels anys, i dels països on s’ha representat.

He recordat aquesta obra, a la vista de les declaracions, debats i disquisicions a l’entorn del judici ,als principals protagonistes del procés independentista. Si no fos per l’existència de milers d’enregistraments audio- visuals, per multitud d’informes, per actes del Parlament, diaris de sessions, dictàmens de Lletrats, resolucions de la Comissió Jurídica Assessora, i una dotzena més d’organismes i institucions catalanes i de l’estat, semblaria que “res és el que semblava”, uns anys enrere.

M’explico. Segons els testimonis emesos, la DUI ( declaració unilateral d’independència), de fet va ser una “dui” ( declaració unilateral d’intencions). Es va portar al Parlament per “pura cortesia”, no perquè realment es volgués aprovar. I de fet no s’aprovà perquè només es va llegir, i anava en el preàmbul de l’escrit, i els preàmbuls, ja sabem que no tenen base legal, ni efectiva.

Tampoc el referèndum de l’1-O, va ser realment un referèndum, sinó una “mobilització “ o si voleu una “presa de pols a la societat”, sense cap voluntat de vulnerar la prohibició del TC, perquè no tenia cap caràcter vinculant. I no va costar diners, perquè es va fer com es va fer...i no cal comptar despeses com obrir i mantenir oberts uns dos mil cinc-cents locals, ni mobilitzar prop de deu mil mossos d’esquadra...

Ningú explica ni recorda, les campanyes informatives, en mitjans de comunicació ¡¡¡, com tampoc les nombroses conferències, reunions, mítings, per part de diputats /des, i altres agents socials, els quals explicaven amb pèls i senyals, totes les accions i preparatius, posats en marxa, per a “implementar la república”. Ara, queda clar que tot allò s’havia inventat i en cap moment es va proclamar la república, ni havia intenció de fer-ho.

Es més, ningú vol parlar dels fets del 6 i 7 de setembre de 2017, en el Parlament de Catalunya, on es va vulnerar el Reglament, la Constitució i l’Estatut. Es talment com si no hagués succeït, o fos un miratge d’una part del país, però no dut a terme, pels protagonistes del procés.

Tampoc ningú recorda la data de juny de 2017, com a data límit per esdevenir independents, amb afirmacions tant categòriques com les fetes pel dirigent republicà Gabriel Rufián, que en divuit mesos, ni un més, Catalunya seria independent.