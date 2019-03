PRESIDIR, VOL DIR, DECIDIR... I NO MENTIR.





la Unió Sindical Suïssa ( un milió d’afiliats) o del propi PSS. De tots ells i elles, vaig aprendre a assumir les responsabilitats pròpies, i a exercir els càrrecs, amb plenitud de competències i garanties. En els meus 7 anys a Suïssa, em vaig impregnar de la cultura germànica, i de la seriositat en l’exercici de qualsevol professió, però molt especialment de la política. Vaig tenir amistat amb importants membres del govern suís, així com amb altres deSuïssa ( un milió d’afiliats) o del propi PSS. De tots ells i elles, vaig aprendre a assumir les responsabilitats pròpies, i a exercir els càrrecs, amb plenitud de competències i garanties.

la Mesa del Parlament o els propis Presidents, son simples buròcrates que elaboren les convocatòries i ordres del dia, de forma automàtica, sense llegir el contingut de les propostes, ni intervenir en la legalitat o no de totes elles, és simplement fals. Es mentir, de forma clara i descarada, sobre les competències que tenen atribuïdes. Dic això, per a contradir les afirmacions fetes, pels ex presidents del Parlament, Ernest Benach i Núria de Gispert, o l’actual president Roger Torrent, davant el TS. Afirmar, com han fet, de quedel Parlament o els propis Presidents, son simples buròcrates que elaboren les convocatòries i ordres del dia, de forma automàtica, sense llegir el contingut de les propostes, ni intervenir en la legalitat o no de totes elles, és simplement fals. Es mentir, de forma clara i descarada, sobre les competències que tenen atribuïdes.

la Constitució o en el Estatut d’Autonomia de Catalunya. O encara més fàcil, comprovar com en diferents plens del Parlament, els lletrats de la Cambra , varen emetre informes i dictàmens, contraris a la inclusió de determinats punts a l’ordre del dia. Dir que els informes i dictàmens, no son vinculants, és dir una perogrullada, perquè es cert, però igualment cert, és que qui no els atén, s’ha d’atendre a les conseqüències. Per això, els ajuntaments, tenim els secretaris, interventors, tècnics...per dictaminar si determinats temes compleixen o no amb la legalitat, i si no els hi fem cas, i ens saltem les seves recomanacions i advertències, ens endinsem en terres ignotes, que poden acabar molt malament. I com tota mentida, és ben fàcil de demostrar. Només cal anar a la reglamentació per a comprovar que no es pot portar a Ple, cap proposta que suposi vulneració de preceptes continguts eno en el Estatut d’Autonomia de Catalunya. O encara més fàcil, comprovar com en diferents plens del Parlament, els lletrats de, varen emetre informes i dictàmens, contraris a la inclusió de determinats punts a l’ordre del dia. Dir que els informes i dictàmens, no son vinculants, és dir una perogrullada, perquè es cert, però igualment cert, és que qui no els atén, s’ha d’atendre a les conseqüències. Per això, els ajuntaments, tenim els secretaris, interventors, tècnics...per dictaminar si determinats temes compleixen o no amb la legalitat, i si no els hi fem cas, i ens saltem les seves recomanacions i advertències, ens endinsem en terres ignotes, que poden acabar molt malament.

la Mesa , formada per 7 membres, els quals estudien i proposen l’ordre del dia, però és finalment el President qui el decideix. En el cas dels Ajuntaments, és directament l’Alcalde / Alcaldessa qui el decideix. I tots tenen potestat per posar o no posar a l’ordre del dia, qüestions i propostes que no es considerin adients. Si algun membre del Consistori considera vulnerat els seus drets, té potestat de recurs, o presentar contenciós davant el tribunal corresponent, però les competències son clares i fonamentades, en la Llei de Bases de Règim Local, com ho son en el Reglament del Parlament. Tant en el Parlament ,com en qualsevol ajuntament, qui convoca el Ple i qui elabora l’ordre del dia és el president. En el Parlament, existeix, formada per 7 membres, els quals estudien i proposen l’ordre del dia, però és finalment el President qui el decideix. En el cas dels Ajuntaments, és directament l’Alcalde / Alcaldessa qui el decideix. I tots tenen potestat per posar o no posar a l’ordre del dia, qüestions i propostes que no es considerin adients. Si algun membre del Consistori considera vulnerat els seus drets, té potestat de recurs, o presentar contenciós davant el tribunal corresponent, però les competències son clares i fonamentades, ende Bases de Règim Local, com ho son en el Reglament del Parlament.

la Mesa , per C’s ( J.M Espejo Saavedra) i David Pérez ( PSC), tots dos reforçats per l’anterior Lletrat Major ( Bayona) o pel Secretari General ( Muro). I hores abans, l’ex diputat López Tena, havia presentat nombrosos antecedents de temes no inclosos en plens del Parlament, al llarg dels darrers anys. Antecedents que ha presentat davant la Fiscalia. No entenc com es pot anar davant d’un tribunal i mentir, en un tema tant evident com aquest. De fet, així ho varen demostrar els membres de, per C’s ( J.M Espejo Saavedra) i David Pérez ( PSC), tots dos reforçats per l’anterior Lletrat Major ( Bayona) o pel Secretari General ( Muro). I hores abans, l’ex diputat López Tena, havia presentat nombrosos antecedents de temes no inclosos en plens del Parlament, al llarg dels darrers anys. Antecedents que ha presentat davant

En resum, estem veient i escoltant testimonis, molt poc edificants per part de càrrecs institucionals, actuals o passats, que posen en mal lloc, el rigor que ha de presidir totes les institucions d’un país. Espero serveixin per a no repetir mai més, situacions com les viscudes.

Joan Roma i Cunill, Alcalde de Borredà ( Berguedà )