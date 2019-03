Després, vingueren uns anys de bonança econòmica, fruit del bon govern municipal, ajudat per generoses ajudes de la Diputació de Barcelona i la renascuda Generalitat. A tots plegats, s’hi sumaren aportacions del govern central, i com no, de la UE, els qui saberen anar a buscar-les. Els responsables polítics teníem clar que estàvem a l’ajuntament per servir-lo i amb ell, a tot el poble. En els plens,els debats, les mocions, propostes, precs i preguntes, es centraven en temes municipals. En ben poques ocasions, marxàvem del poble, per a retornar-hi tot seguit, àvids de trobar solucions als problemes plantejats. No preteníem, ni era la nostra voluntat, convertir el Ple, en un petit Parlament, per a tractar-hi temes sobre els quals no tinguéssim cap competència, ni opció a intervenir.