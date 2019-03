En poques setmanes hi ha la gran oportunitat de retrobar una certa normalitat si el resultat de les eleccions generals, porta continuïtat en el govern central, i es poden reprendre els contactes i reunions entre els dos governs. S’ha de fer confiança en un president, com Pedro Sánchez que ha donat mostres, clares i transparents de voler arribar a grans acords. No se li pot demanar el que no pot donar, però sí el que pot modificar, com perquè les relacions Catalunya – Espanya, entrin en un procés de normalitat del qual mai haurien d’haver sortit. Contra la paràlisis, ha d’haver-hi el diàleg, la negociació i el pacte. Es la única via per sortir de la situació en la que ens trobem.