Tenim un altre exemple ben palpable de temeritat, en el cas de Barcelona – capital, amb un govern en minoria que ha estat un desastre per a la ciutat, i pel conjunt de Catalunya . Però bé, tornant a Berga, en honor a la veritat he de dir que els primers dos anys, varen suposar un notable esforç per a posar ordre a un ajuntament, tradicionalment mal governat. O si voleu, deficientment administrat i planificat.