I és que si abans era molt ocasional tenir un accident, amb un porc senglar, ara és molt freqüent. I el mateix podem dir en el cas de cérvols, cabirols, etc, de manera que els que vivim en zones molt poblades d’espècies com aquestes, solem prendre precaució quan passem per determinats llocs, habituals per a travessar carreteres o camins. Però, vaja , aquest no és el principal motiu per a mantenir l’equilibri, que també, el més important és evitar danys a la pròpia natura.