En fusta de qualitat, es prefereix importar-la que no pas promoure la que tenim en el país, de manera que molta fusta bona, acaba convertida en material per a combustió, a uns preus irrisoris. El que es pot pagar per a fer-ne pellet o estella per a centrals de biomassa, és infinitament més baix, que si s’utilitza per a fer-ne taulons, o convertir-la en matèria prima per a mobles, parquet, o altres destins nobles.