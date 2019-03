Així, doncs, a finals del mes de juny em tancaré un temps per a fer el guió, i tot seguit, hi aniré treballant, fins a completar-lo. Penso en un llibre d’unes 30 lliçons, adaptat al “mètode directe”, seguint les pràctiques de les escoles Berlitz i Inlingua. Aquest és el millor mètode per a estrangers, perquè no es fa ús de traduccions ni ús d’altres llengües que no sigui la espanyola. Els anys de professor, fan que sempre parli de llengua espanyola i no castellana, per evitar malentesos en els alumnes, i que no pensin que estudien una altra llengua.