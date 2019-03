Si mirem enrere, hem avançat molt, en una part del món, però queda molt per fer. Moltíssim. I per descomptat, en alguns llocs, queda, gairebé tot per fer. Però, la immensa feina pendent, no ens hauria de desanimar ni tampoc no valorar el que s’ha avançat. Poc a poc, en racons allunyats de nosaltres, veiem llum d’esperança en que les coses van canviant. Llegir que l’Aràbia Saudita, ha nomenat la primera dona ambaixadora als EUA, és una noticia impactant. Segur que al darrere hi ha una estratègia per a fer-se perdonar per bestieses comeses, però trencar amb una decisió com aquesta, el que era impensable , temps enrere, és important.