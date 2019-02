la Plaça Colón

Per part dels partits de dreta, la mobilització a Madrid, no ha anat , ni de lluny com ells volien i esperaven. Fer una crida, a la defensa de l’Espanya eterna, inamovible, sacro – santa...mou molta gent, però no tanta com creien. Ajuntar PP, C’s i Vox, era sinònim de fer venir gent de tot el país, per ompliri uns quants carrers més, a tot el seu entorn. Doncs, no. El càlcul de 45.000 assistents, fins i tot és generós perquè la gent podia caminar amb una certa amplitud.