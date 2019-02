Continuar amb l’atonia actual, és portar tots els serveis essencials a una vida vegetativa, de simple supervivència, sense millores ni increments, cosa que empitjora dia a dia, pel lògic envelliment dels professionals i dels materials. Ho veiem a Sanitat amb els retards, i la impossibilitat d’atendre la gent com caldria. Ho veiem en Ensenyament, amb el deteriorament de serveis. I tant mossos com bombers ja han exposat la manca d’efectius i materials adients, per fer bé la seva feina....teníem un país de primera, que ha baixat a segona, amb perill de passar a tercera. Res està guanyat per sempre. Cal batallar per recuperar-ho.