Per les connexions que tinc en diversos departaments i organismes de la Generalitat, després de quaranta anys d’activitat, he sabut de les ordres donades fa quinze dies, en el sentit de “parar màquines”, i no fer cap pagament fins a nova ordre. Les finances de la Generalitat estan sota mínims, fins el punt de no poder atendre cap imprevist, ni cap inversió , per mínima que sigui. Tampoc, fer pagaments ja compromesos de temps enrere, de manera que tornem on estàvem ,abans de l’aplicació del 155.