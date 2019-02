Un govern, ha d’estar format per persones preparades, segures i amb idees innovadores, com per encarar uns temps molt complicats, tant a nivell intern com extern. Ara i aquí, podem veure com cada membre del govern, és una persona amb garanties de portar bé el seu ministeri, i fer propostes que realment siguin realistes, i alhora agosarades. No es pot continuar amb l’atonia de governs passats. El món global es mou a una velocitat increïble i qui no el segueix, no resol els problemes que comporta.