Hi ha altres repercussions, lligades a l’arrelament de gent al territori, increment de la riquesa agrícola – ramadera, turística o de serveis, etc. El problema és dependre de tot i per tot, d’un govern que no controles, i al qual no li pots demanar responsabilitats, perquè en fuig, escudat en el conflicte del procés sobiranista, a l’espera de convertir-se en república....