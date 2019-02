Res millor, per tenir una clara idea de la magnitud de la tragèdia, que conèixer casos reals de persones fugides de Venezuela, per motivacions polítiques, o per pobresa extrema. O les dues alhora. En els albergs per a refugiats, cada vegada hi ha més persones d’aquesta nacionalitat, que expliquen autèntiques barbaritats , a nivell de carències, repressió, i manca total de perspectives de present i futur.