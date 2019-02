Aleshores, què fer ? Doncs, confiar en nosaltres mateixos, i ser conscients que de fora no vindrà cap solució. No hi haurà cap país que es fiqui en la política interna espanyola, ni en la catalana. Si tots tenim clara aquesta situació, toca pensar en sortides adients, i evitar les impossibles, com és la unilateralitat. Ha quedat clar el poder de l’estat de dret. No vulguem inventar altres sortides, som és la internacional, perquè cometríem un nou error. Ara i aquí, primer ,ens hem de posar d’acord els catalans i després pensar en un millor encaix amb Espanya. Teníem i tenim un govern central, ben predisposat i l’hem malaguanyat. Fem el possible per reforçar-lo, i aconseguirem aquest nou encaix. Del contrari, el futur no serà gens atractiu ni profitós.