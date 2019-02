Exercir d’alcalde, suposa resoldre els problemes propis del municipi, i batallar contínuament amb el govern de la Generalitat per desencallar, impulsar o resoldre, expedients pels quals no tenim competències, perquè les ha assumit la Generalitat. Una Generalitat sense diner, desorganitzada, i en conflicte intern, entre els dos socis de govern. Si a tot plegat, hi sumem, tots els conflictes derivats del procés independentista, es pot comprendre com els darrers anys han estat els més complicats i els menys productius, dels 40 que portem. Fa falta un canvi radical de rumb, i això passa per un canvi a la Generalitat, sí, però també per un retorn de tots els ajuntament, dic, tots, a la via de la normalitat democràtica. Cadascú a la seva feina, i l’estat de dret, a casa de tots.