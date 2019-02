Estem en un moment delicat, i pertoca recuperar vells hàbits i tradicions, com els de complir i fer complir la llei, ens agradi o no. Sinó ens agrada, fem el possible per canviar-la, però mai , vulnerar-la. Aquí s’han vulnerat moltes de les lleis vigents, i per això hi ha multitud de càrrecs públics, en els tribunals. Considerar que la llei de símbols, no s’ha de complir, que les lleis estatals son només vigents, si ens van bé, o que la Constitució i l’Estatut, son vells instruments que ja no serveixen, és trencar el jurament fet.