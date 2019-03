Un país desestructurat, és un país desequilibrat, que no aprofita prou be les seves potencialitats i crea dinàmiques insostenibles. La gent de ciutat, necessita sortir, i sortir de cop, de manera que fan falta carreteres immenses per dies i hores determinades, que no son sostenibles, ni adequades per un país que estimi el medi natural. Tenir grans espais despoblats, pot semblar positiu. No ho és. Ha d’haver-hi vida, ha d’haver-hi activitat, ha d’haver-hi protecció i preservació de l’equilibri. Ara , en molts territoris, l’equilibri s’ha trencat, i la pèrdua de vida es va ampliant. Aquesta és una altra de les prioritats que hauria de tenir el nostre govern, si realment existís. Tenir un govern virtual, ocupat i preocupat per coses no terrenals, comporta deixar abandonat el país. Així estem.