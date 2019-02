L’Alcalde, Joan Roma, ha fet un breu recorregut de la trajectòria de l’Ajuntament i del tècnic municipal des de l’any 1981, fins el dia d’avui. Han estat, 38 anys de treball intens i extens, per donar compliment a la tasca de tècnic municipal, però també tècnic – redactor de la majoria de grans i petits projectes del poble, i també com a director d’obres, de la majoria d’aquests projectes.

L’Alcalde, ha felicitat el tècnic municipal per la bona feina feta. També per la dedicació i constància, en el treball, i la fidelitat a un poble que necessita un tècnic per a poder funcionar com cal. Haver sabut gestionar la Delimitació de Sol Urbà, durant tota la primera etapa, i redactar i gestionar les Normes Subsidiàries, en aquesta, ha permès un creixement i desenvolupament harmònic i ajustat a la legalitat.