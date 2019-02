I Miquel Iceta, exercí de Miquel Iceta. Una intervenció plena de saviesa i coneixement de la realitat catalana, en el marc de la espanyola, europea i mundial. En mitja hora, una persona amb el cap ben moblat com ell, fa entendre i comprendre, les grans oportunitats que pot tenir el nostre país si sap aprofitar el moment actual. Un president de govern com Sánchez, disposat a reparar tot el dany causat pel PP s’ha d’aprofitar el màxim. I en aquest marc de diàleg, vindrà la negociació, i finalment el pacte. Tardarem a veure-ho però ho veurem. I va remarcar l’important paper que poden i han de jugar els ajuntaments, en aquesta batalla per la normalitat, oimés si es tracta de grans ciutats com Manresa.