I el problema no és d’ara, sinó va començar anys enrere. De fet, portem prop de sis anys, amb el cap, en un altre lloc. No tenim pressupost 2019, ni previsió de tenir-ne. No hi ha majoria parlamentària, de suport al govern, ni es preveu tenir-la. No hi ha pla de govern per un any, ni per dos...tot es troba en una gran precarietat, sota el imperi de qui dia passa, any empeny, improvisant contínuament. I les improvisacions poden servir per un moment concret, però no es poden convertir en norma habitual , i encara menys, permanent. Però, així estem. El resultat és el greu descens de l’estat del benestar, i la congelació d’inversions en tots els serveis autonòmics. Amb aquesta situació general, és lògic tenir el Parlament de Catalunya, en hores baixes. Hivernat, a l’espera de no sabem ben bé quines previsions. Això és el més greu, perquè denota desorientació, i desgavell generalitzat.