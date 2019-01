Per això és tant important, lluitar per un canvi de sistema, i per implantar la PLURALITAT, si al final qui paguem som tots els catalans. Estem lluny d’aconseguir-ho, però almenys ben aviat tindrem TVE 2, per demostrar com la Pluralitat és possible. No volem traslladar el model de TV3, a TVE 2. No. Volem veure i escoltar, un mitjà presidit per la objectivitat, professionalitat i pluralitat. Res més, ni res menys.