La realitat, sempre s’acaba imposant, i per moltes mentides i moltes acusacions, que alguns s’empenyen en emetre, el cert és que estem a la capçalera de les democràcies mundials. I no per això no hem de poder criticar qüestions que no ens agraden o que no funcionen prou bé. Sempre hi ha motius per millorar i per avançar en matèria de democràcia i llibertats, però el que no es pot admetre és dir que no vivim en plena llibertat.