Ara i aquí, el govern de Pedro Sánchez, representa la gran oportunitat històrica de refer ponts i arreglar bona part dels estropicis fets, per uns i altres, en els darrers anys. Hi ha una clara voluntat de diàleg i superar el conflicte, si per la part catalana s’accepta canviar de rumb, i fer via cap el compliment de la legalitat, sense aspiracions de tornar enrere ni pensar en unilateralitats, o trencaments, impossibles ,per inviables.

No és política ficció. Es compromís real, dels tres partits, respecte la situació actual de Catalunya. Aplicació immediata del 155, amb doble ració de mesures, i per temps il·limitat. Algú vol realment això ? Com pitjor millor, per poder vèncer, a la llarga?. Somiar és gratuït, però alguns ja han somiat massa, i ens han portat on estem ara. El que està en joc, és massa seriós per fer malabarismes polítics i jugar amb incerteses constants. Escoltem de nou el PNB, escoltem de nou, la gent més assenyada, i sobretot mirem els avenços i recomposicions de relacions, fetes en només 7 mesos de govern Sánchez, i facilitem la via per trobar solució al conflicte. El que està en joc, és massa important, com per deixar perdre la oportunitat.