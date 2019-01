En resum, convindria estimular i pensar que hi ha milers, centenars de milers d’immigrants en el país, que precisen estudis de castellà, i no el tenen a l’abast. Cal fer un esforç i obrir espais i programes, en totes les mitjanes i grans ciutats per oferir classes, pensant en les dificultats econòmiques, i en els horaris millors per facilitar aquest aprenentatge, bàsic i elemental per aconseguir la plena integració.