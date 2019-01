Si parlem de maquinària per treure neu, les imatges son similars a les anteriors. I veus amb estupefacció ,com una màquina llevaneus treballa intensament en un tram de carretera, per a tot seguit, aixecar la pala, i corre cap un altre tram perquè el d’entremig, pertany a una altra administració i per tant, no hi pot actuar. Així, doncs, tenim màquines corrent d’un lloc a l’altre del país, abaixant i pujant la pala, segons l’encàrrec que té, corresponent a l’administració que l’ha contractat. I el mateix passa, quan es tracta de material propi de l’administració.