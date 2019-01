Perquè s’insisteix en una via tancada ? Algú pot creure que un president de govern, d’aquí o de més enllà, negociarà una proposta inconstitucional, i per tant, fora de l’estat de dret ? No han vist prou clar els independentistes que no hi ha cap sortida a la unilateralitat ? No han comprovat que fora de l’estat de dret, no hi ha cap sortida viable ? Doncs, bé, posar sobre la taula. Més ben dit, dir de paraula que sinó s’accepta aquesta proposta no es facilitarà la tramitació dels PGE, ni es votaran, malgrat comportin grans beneficis per Catalunya, significa situar-se fora de la realitat, una vegada més, i donar peu a una nova crisis interna del món independentista que no comprèn, no s’aprofiti la mà estesa del president Sánchez, per treure’n benefici per a tots els ciutadans.