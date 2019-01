Es evident que no podem mantenir-nos resignats a veure degradats els espais públics, els monuments, places , carrers, bancs o arbres....però, per això, tots hem de ser conscients del respecte que mereixen i ningú ha de creure’s ostentar la patent per fer-ne el que es vulgui, per molt alt concepte que tingui del que fa. Si uns ho fan per un motiu, donen peu, a que altres també creguin que ho poden fer, i sumant uns i altres, el resultat el tenim ben a la vista de tothom.