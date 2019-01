Nosaltres, no hem fet res de tot això. No hem comès cap delicte ni cap acció contra l’estat de dret. El trasbalsament de la vida quotidiana, del present i del futur del país, ha estat per obra i gràcia d’uns càrrecs institucionals, de partit i de moviments independentistes. Nosaltres no hi hem participat, però en patim les conseqüències, en graus més o menys elevats, però tots hi hem sortit perdent. I tanmateix, ningú ens ha demanat perdó, ni disculpes, ni propòsits d’esmena per reparar els danys causats. Seria bo que quan parleu d’injustícia, d’estat de dret, de comprensió i solidaritat, penseu en els milions de catalanes i catalans, que n’hem sortit greument perjudicats, d’unes actuacions que mai haguessin hagut de tenir lloc.