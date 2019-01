En el fons, perquè el Parlament, era autènticament el centre de la política catalana, amb un ritme de treball intens i extens, que res té a veure amb la realitat present. M’havia proposat, arribat a la jubilació, baixar una o dues vegades al mes, per a seguir les principals sessions en el Parlament, aprofitant el petit privilegi d’ex – diputat per entrar i sortir, sense especials complicacions. He de dir que vaig resistir dues sessions, i ja no hi he tornat, de tant decebut i indignat, per uns fons i unes formes que res tenen a veure amb el que havia estat, marca de la casa, durant 30 anys.