Als qui no estem en cap dels dos grups, se’ns explica l’existència d’un acord, per a resistir, fins conèixer la sentència contra els encausats pel procés. Es a dir, no es volen convocar eleccions, ni abans ni durant el judici, per evitar una campanya plena d’incidents i un vot, mogut per les emocions més que pel cervell....però, aquest suposat acord, pot saltar pels aires, si qui té la potestat per convocar eleccions, li dona per fer-ho.