A tot plegat s’hi afegia un ritme de vida, frenètic, a l’administració, amb plantilles inflades, sous d’escàndol , serveis duplicats o triplicats, i una àmplia gama d’organismes, consorcis, patronats, fundacions, i altres espècies que acollien amics i parents, generosament mantinguts. Per això, m’indigna, la justificació d’un brutal deute, posant sempre les culpes sobre un mal finançament. I és cert que el finançament no és el correcte, però per on sempre ha de començar un governant, és per donar exemple en el bon ús del diner públic, imposant austeritat, en tot lloc i moment. Tot el contrari del que s’ha fet aquí, en els prop de quaranta anys de democràcia.