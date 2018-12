Per aquest sector, que ni va viure ni patir la repressió de la dictadura franquista, el consens aconseguit, pels lluitadors per la llibertat, va ser una traïció. No tenen cap respecte ni cap reconeixement als milers, centenars de milers, d’homes i dones que varen partir l’exili. L’autèntic exili, llarg i ple de penúries i persecucions, on molts hi varen deixar vides i hisendes, per tal d’arribar a pactar una Transició modèlica, amb renúncies , sí, però amb victòries, plasmades en una Constitució que ha permès el més llarg període de democràcia, de la nostra història individual i col·lectiva.