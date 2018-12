Per ser pràctics, han de tenir eines essencials, com els números i l’alfabet, que han de ser apresos, al cap de pocs dies, de començar. Els números, sempre i en tot lloc, son prioritaris, i l’alfabet per a poder descriure, coses tant elementals com els seus noms i cognoms, que per a nosaltres semblen jeroglífics, així com regions, pobles i ciutats, d’on provenen. Escriure malament un nom, un lloc , una data, pot produir problemes molt greus, a l’hora de tramitar documents tant vitals, com la targeta vermella de refugiat o resident...