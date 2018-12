Tot i haver aprovat el pressupost municipal per a 2019, el dilluns passat, hi ha gestions i tràmits que s’estan fent des de fa mesos, i el seu resultat el tenim, quan l’Administració competent resol les peticions que hem presentat. No sempre ho fan, en el millor moment, com seria quan s’elabora el pressupost, però hi ha mecanismes legals ,per incorporar les subvencions que arriben, sigui ara mateix, o dintre de setmanes o mesos.