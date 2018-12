BORREDÀ APROVA EL CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS.

la Diputació de Barcelona, en el marc del catàleg de serveis. El dimecres passat, es va aprovar , en ple extraordinari ,el Catàleg de Camins Municipals, redactat per un equip tècnic, contractat per la Diputació de Barcelona, en el marc del catàleg de serveis.

Aquest Catàleg, enumera i descriu els 34 camins municipals, amb un total de 77,87 quilòmetres.

Borredà, té una superfície de 43,6 kms2, amb un nombrós disseminat que explica els 34 camins catalogats.

L’aprovació feta, comporta una exposició pública, durant 60 dies hàbils, la qual cosa permet que tots els interessats puguin consultar el catàleg, en format paper, a les oficines municipals, o mitjançant la consulta en el web de l’ajuntament: www.borredà.net

L’existència de 34 camins, comporta una gran despesa en manteniment, difícil d’assumir per part d’un municipi petit com el nostre. Es per aquest motiu que considerem indispensable que les administracions superiors, facin aportacions, proporcionals, a la xarxa de camins que cada poble tingui.

la Generalitat o el Govern Central. En un any, tant plujós com aquest, el manteniment de camins es converteix en un greu problema , precisament per manca de recursos propis, i la retallada brutal, de les aportacions que històricament havien fet altres administracions como el Govern Central.

La Diputació de Barcelona, aporta valuosos recursos en el marc del PPI ( pla de prevenció d'incendis). Es la única administració que ajuda realment als municipis, a diferència de les altres que se n'han desentès.

Considero que tots els municipis haurien de disposar del seu catàleg de camins municipals, per a fer-lo servir com a base per a reclamar ajudes al manteniment.

Només es podrà fer un raonable manteniment si els municipis reben una aportació anual, amb caracter permanent, propera als 500 euros X quilòmetre. Una xifra com aquesta, o molt similar, permetria poder planificar, amb caracter plurianual, les millores a fer a cada camí, per tal de tenir-lo en condicions per transitar-hi.

Mentrestant no hi hagi aportacions fixes i anuals, el manteniment de camins municipals es converteix en un maldecap impossible de resoldre, amb fons propis.

Aquesta és una petició que any rere any, molts alcaldes plantegem, i continuarem insistint fins no sigui realitat.

Borredà, 13 de desembre de 2018.

L’Alcalde, Joan Roma i Cunill