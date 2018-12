En primer lloc, no agrada, i sol ser contraproduent, convocar eleccions quan no toquen. La gent hi veu un cert ventatgisme per part del govern, i aquestes actituds es castiguen. I fa bé la gent, a castigar-les. Sóc dels partidaris de complir, sempre i en tot lloc, els compromisos assumits, i no buscar excuses per fer dreceres, o voler justificar decisions que ningú creu.