Estem en uns moments molt delicats, amb mobilitzacions que ningú sap ben bé, d’on surten, ni quins objectius pretenen, però que obliguen a tenir el cos dels Mossos, permanentment en guàrdia. Hi ha carències de personal i de material, de manera que és urgent procedir a fer noves convocatòries per cobrir places, i mobilitzar més recursos, per renovar material, i modernitzar-lo.