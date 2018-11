Catalunya, era capdavantera en assistència mèdica , amb unes prestacions realment modèl.liques, copiades per altres CCAA i fins i tot països llunyans. Retallar i desmuntar el sistema, ha produït la sortida de milers de professionals de la sanitat cap a països on son molt ben valorats, i pagats, de manera que la majoria d’ells ja no tornaran. El mateix passa, en el sector d’infermeria, desmantellat de forma similar, al sector mèdic, amb unes carències enormes, de determinats professionals, que no poden ser substituïts, perquè no n’hi ha.