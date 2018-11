Un govern no pot estar parat, paralitzat o en batalla permanent en el seu interior, per no saber cap on anar o què fer. Els qui seguim l’actualitat diària, veiem la gran possibilitat de tenir pressuposts generals, per l’any vinent, en els quals hi ha partides importants per a Catalunya. Qualsevol govern responsable, ha de ser pràctic i eficient, i resoldre les necessitats de la gent. Ara i aquí, el tema de la sanitat, és de vital importància, i no podem esperar a temps millors. En els darrers anys, visites que es planifiquen en qüestió de dies, o màxim, setmanes, han passat a esperar mesos. El mateix passa, amb analítiques, operacions o qualsevol altre acte mèdic. I els de pobles petits, cada pas, requereix viatges a fora, esperes i retorns complicats. Per això, recolzem una vaga, que ha de servir per sacsejar consciències i fer moure el govern, com per trobar-hi solució.