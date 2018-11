Començar la casa per la teulada, no sol ser mai recomanable, però així es va fer en aquest cas, i el Túnel va ser abans que la carretera C- 1411, que es va començar a millorar poc després. Tram a tram, amb només 2 carrils, quan tothom tenia clar que un eix europeu, no pot tenir aquesta amplada, sinó donar servei d’autovia. Malgrat les crítiques, els esforços, els debats en el Parlament, l’obra es va fer amb una lentitud i una escassetat de mires, increïble.