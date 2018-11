Així estem. I s’ha de deixar clar que el president Torra no pot parlar , en nom del poble català, perquè només representa una part. Ha deixat de banda, tota la part no independentista, que de fet, és la majoritària, per passar a representar la independentista, clarament minoritària. No tenim un president “institucional”, sinó un agitador processista. Catalunya necessita un estadista, i en canvi, tenim un partidista. Un sectari. S’ha de fer els possibles per canviar la situació, aprofitant el 26 de maig, primer, i l’endemà de les sentències, a continuació. Mentrestant, cap clar i prudència absoluta.