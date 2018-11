Per tant, ningú ha vist els dos alcaldes, fent feines que no els hi pertoquessin, com anar de manifestació davant de tribunals, ni marxar a l’estranger, ni signant decrets sense fonament legal, ni passejant les vares d’alcalde, per llocs insospitats, fora del terme municipal. No. Simplement i planerament s’han dedicat a impulsar i resoldre els problemes del municipi, i no han perdut el temps, en altres temes que res tenen a veure amb el benestar dels seus conciutadans. Per això, segur que la seva gestió, és molt més brillant que la de la majoria d’alcaldes i equips de govern que han posat per davant, tota mena de gesticulacions i desobediències, per arribar a....enlloc. Bé, on som ara, que ningú sap ben bé, on som ni cap on anem. I quan algú vol aplegar tantes coses, tants objectius i tants reptes, al final deixa per un altre dia, el que és realment important. D’aquí l’eficàcia i bona gestió dels dos alcaldes, esperant que en la propera contesa electoral, se n’hi afegeixin uns quants més, en pobles que tinguin clar que volen alcaldes / alcaldesses, dedicats al que toca: administrar i gestionar els afers municipals, i no altres coses. I recordem-ho, la democràcia es fonamenta en la diversitat, en la discrepància i en la llibertat. El totalitarisme, és tot el contrari.