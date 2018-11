Hi ha sobre la taula, uns pressupostos generals per a 2019, realment positius, que trenquen, amb força anys de retallades i poques inversions territorials. Ara és l’hora d’aprofitar una certa bonança econòmica com per traslladar-la a la ciutadania, mitjançant formules diverses, totes elles de gran rellevància per la vida quotidiana. Ja no parlem només d’elevar el salari mínim, o de recuperar ajuts per les persones en atur, majors de 52 anys, sinó d’incentivar l’economia amb projectes de gran volum.