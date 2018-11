Traduït al català de carrer, vol dir que la mala qualitat de la sanitat, és lògica, i el que toca ara, no és pensar en els problemes que té, sinó en batallar per aconseguir la república, i aleshores ja tot quedarà resolt, perquè tindrem diner per a tot, i l’abundància ens sortirà per les orelles. Per tant, paciència ara, i ja vindran temps millors....i ja està. Ha quedat tranquil i satisfet, d’haver enviat un missatge tant optimista i prometedor a la ciutadania catalana.