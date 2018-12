Tot té un límit, i aquest tram, no té remei, sinó es desdobla, o sinó se li busca una sortida “excepcional” per resoldre la “excepcionalitat” que suposa. No és normal que una gran ciutat com Manresa, tingui les connexions que té. De fet, ciutats menors, han trobat recolzament polític com per rebre inversions notables del govern de la Generalitat. Mirem algunes de la segona o tercera corona, i ho comprovarem. Perquè aquí no ? Doncs, perquè es va fer una concessió per una autopista, i malgrat els anys transcorreguts, no s’ha volgut / pogut resoldre l’anomalia.