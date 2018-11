HORA DEL RELLEU.

Vaig entrar de regidor de l’ajuntament de Borredà ( Berguedà), l’abril del 79, amb les primeres eleccions municipals, de la democràcia recuperada, i si tot va bé, en sortiré com alcalde, el juny de l’any vinent. En total, dotze anys de regidor de govern, gràcies als pactes de govern amb l’altra candidatura, i vint-i-vuit d’alcalde, gràcies als set mandats consecutius, amb majoria absoluta. En total , quaranta anys de vida municipal, de servei al poble on vaig néixer i on he viscut, bona part de la meva existència.

Arribats en aquest punt, és hora del relleu, de dir adéu a una de les activitats de la meva vida, feta sempre de manera voluntària, sense cap contraprestació econòmica, abocada a millorar la situació d’un municipi, que com la majoria del país, havia estat molts anys , en una situació molt precària, a nivell d’infraestructures, equipaments i serveis.

Mirant enrere, em sento satisfet de la feina feta, de manera conjunta amb els dos alcaldes que em varen precedir, i amb tots els regidors i regidores, amb els que he compartit govern o he tingut a la oposició. Hi ha hagut bona sintonia, la major part del temps, excepció feta, d’un parell de mandats, en els quals ,algun dels membres de la oposició, va creure que podia guanyar en els tribunals , el que havia perdut a les urnes. Vana esperança perquè va topar amb la transparència i honestedat, que sempre ha presidit l’acció de govern, i així va quedar demostrat en les sentències corresponents.

Les coses han canviat notablement en aquest llarg període de temps, a nivell personal ,i a nivell polític. Hem passat d’uns temps en que la burocràcia s’anava construint poc a poc, en que la paraula donada era suficient per pactar acords i resoldre conflictes, en que la legislació era vella, o inexistent, en múltiples àmbits, per la qual cosa l’havíem de suplir amb imaginació, dedicació i bona fe, a uns temps en que la burocràcia ofega totes les iniciatives, i res es pot fer, sense papers, signatures, actes, decrets, ...

Hem passat d’uns temps en que la gent acceptava, agraïa i col·laborava en multitud d’accions i gestions municipals, a uns altres, en que molts es consideren catedràtics en drets, i pàrvuls en deures. Hem modificat sensiblement les relacions institucionals, entre administradors i administrats, i la introducció de les noves tecnologies i formes d’interactuar, no sempre afavoreix la resolució de peticions i conflictes.

Amb tot, el resultat d’aquests quaranta anys, és espectacular en la majoria de pobles i ciutats, i com és lògic ,també en el poble que he tingut l’orgull de presidir. Vàrem assumir el govern d’un municipi que tenia poc més de tres-cents mil euros de patrimoni municipal, i el deixem amb un patrimoni proper als nou milions d’euros. Sanejat, ben equipat i ben dotat d’infraestructures i serveis, s’enfronta a una nova etapa, immers en la problemàtica de la pèrdua d’habitants, com altres sis-cents de Catalunya i més de dos mil a tot Espanya. Serà un dels reptes a fer-hi front.

Dit això, arribada l’hora del relleu i de dir adéu a aquesta llarga etapa, res hagués estat possible sense la col·laboració i participació de tots els que han format part d’aquesta empresa col·lectiva. La conformació d’un equip de govern, és essencial per poder governar, de forma eficient . Si ,a més, s’ha dut a terme, de manera transparent, austera i amb total honestedat, se’n pot marxar amb la motxilla buida com s’hi va entrar, però amb els ànims plens i el cor carregat de multitud d’experiències i bons resultats, que bé han merescut la pena. Agraeixo a tots i totes els que m’han acompanyat en aquesta llarga trajectòria, en el govern o a la oposició, essencial per complir amb l’exigència democràtica, i que qui agafi el relleu, ho faci el millor possible. Nosaltres els hi deixarem ben ordenat, ben organitzat i ben sanejat.