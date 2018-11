Em permeto, recomanar aquests tres llibres, i veure de nou, el magnífic reportatge de Jordi Evole, emès per la Sexta, el passat dia 1, en que entrevistava una vintena de personatges de primer nivell, on es podia seguir punt per punt, hora per hora, els principals esdeveniments dels mesos de setembre i octubre, de l’any passat. Francament, hi havia intervencions que posaven els pèls de punta, per com s’havien dut a terme, i per com quedava demostrada la demagògia, falsedat i covardia, d’alguns del protagonistes del procés.