Cada refugiat té tota la província on se l’ha acollit per buscar vivenda i feina. Si en troba en una altra província ,cal demanar autorització per fer el canvi. Normalment no hi ha problemes per aconseguir l’autorització, però son tràmits que s’han de fer, i que s’afegeixen a molts d’altres, prou complicats, com disposar de targeta sanitària, buscar plaça a llars d’infants i escoles, pels fills que han vingut amb ells, planificar visites mèdiques, amb els corresponents intèrprets per poder-se entendre metges i pacients,convalidar titulacions, carnets de conduir, ...